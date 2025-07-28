Авиаудары, 13 боев: как прошли сутки на Харьковщине – информация Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 июля сообщили, где пытался наступать противник в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались атаковать семь раз. Бои шли в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском – украинские защитники отбили шесть штурмов ВС РФ.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки», – отметили в ГШ.

Также оккупанты сбросили авиабомбы на Чугуновку и Шевяковку.

Потери армии РФ следующие: