Авиаудары, 13 боев: как прошли сутки на Харьковщине – информация Генштаба
В утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 июля сообщили, где пытался наступать противник в Харьковской области.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались атаковать семь раз. Бои шли в районе Волчанска.
Тем временем на Купянском – украинские защитники отбили шесть штурмов ВС РФ.
«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки», – отметили в ГШ.
Также оккупанты сбросили авиабомбы на Чугуновку и Шевяковку.
Потери армии РФ следующие:
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 08:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 июля сообщили, где пытался наступать противник в Харьковской области.".