“Приліт” по Дергачах: БпЛА вдарив по приватному будинку (фото)

Про те, що ввечері 28 липня близько 22:00, росіяни вдарили по Дергачах, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його інформацією, безпілотник типу “Молния” впав на території приватного домоволодіння. Попередньо постраждалих немає.

“Найближчим часом мешканцям будинку буде надано матеріали для попереднього ремонту. Також на місце прибудуть працівники міської комісії з єВідновлення для обстеження і фіксації ступеня руйнації“, – написав Задоренко.