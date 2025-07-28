Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині
Фото: Олена Нагорна
Внаслідок обстрілу постраждалих у Харкові та області немає, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За добу по Харківщині прилетіло:
▪️2 КАБ;
▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Молния»;
▪️1 fpv-дрон;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Також внаслідок “прильотів” у Дергачах пошкоджений приватний будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 08:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу постраждалих у Харкові та області немає, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".