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Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині

Події 08:45   28.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині Фото: Олена Нагорна

Внаслідок обстрілу постраждалих у Харкові та області немає, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

За добу по Харківщині прилетіло:

▪️2 КАБ;

▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молния»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Також внаслідок “прильотів” у Дергачах пошкоджений приватний будинок.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 08:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу постраждалих у Харкові та області немає, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".