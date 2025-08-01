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Получала деньги умершего знакомого: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы

Происшествия 11:16   01.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Получала деньги умершего знакомого: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы

О том, что 71-летней пенсионерке из Богодуховского района вручили подозрение, сообщили в ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным следствия, женщина ухаживала за своим пожилым знакомым. Тот дал ей свою карту и назвал пин-код. Деньгами, с его разрешения, подозреваемая могла распоряжаться по своему усмотрению.

«После того как мужчина умер, женщина продолжила пользоваться его картой и незаконно завладела средствами на общую сумму 10 900 гривен. Разоблачили нарушительницу работники сектора полицейской деятельности № 1 Богодуховского районного отдела полиции», – уточнили копы.

Женщине вручили подозрение в краже, теперь ей грозит восемь лет за решеткой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 11:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 71-летней пенсионерке из Богодуховского района вручили подозрение, сообщили в ГУ НП Украины в Харьковской области.".