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Отримувала гроші померлого знайомого: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми

Події 11:16   01.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Отримувала гроші померлого знайомого: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми

Про те, що 71-річній пенсіонерці з Богодухівського району вручили підозру, повідомили у ГУ НП України у Харківській області.

За даними слідства, жінка доглядала свого літнього знайомого. Той дав їй свою карту та назвав пін-код. Грошима, з його дозволу, підозрювана могла розпоряджатися на власний розсуд.

Після того як чоловік помер, жінка продовжила користуватися його карткою й незаконно заволоділа коштами на загальну суму 10900 гривень. Викрили порушницю працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського районного відділу поліції“, – уточнили копи.

Жінці вручили підозру у крадіжці, тепер їй загрожує вісім років за ґратами.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 11:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 71-річній пенсіонерці з Богодухівського району вручили підозру, повідомили у ГУ НП України у Харківській області.".