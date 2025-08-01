Отримувала гроші померлого знайомого: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми

Про те, що 71-річній пенсіонерці з Богодухівського району вручили підозру, повідомили у ГУ НП України у Харківській області.

За даними слідства, жінка доглядала свого літнього знайомого. Той дав їй свою карту та назвав пін-код. Грошима, з його дозволу, підозрювана могла розпоряджатися на власний розсуд.

“Після того як чоловік помер, жінка продовжила користуватися його карткою й незаконно заволоділа коштами на загальну суму 10900 гривень. Викрили порушницю працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського районного відділу поліції“, – уточнили копи.

Жінці вручили підозру у крадіжці, тепер їй загрожує вісім років за ґратами.