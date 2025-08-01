Отримувала гроші померлого знайомого: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми
Про те, що 71-річній пенсіонерці з Богодухівського району вручили підозру, повідомили у ГУ НП України у Харківській області.
За даними слідства, жінка доглядала свого літнього знайомого. Той дав їй свою карту та назвав пін-код. Грошима, з його дозволу, підозрювана могла розпоряджатися на власний розсуд.
“Після того як чоловік помер, жінка продовжила користуватися його карткою й незаконно заволоділа коштами на загальну суму 10900 гривень. Викрили порушницю працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського районного відділу поліції“, – уточнили копи.
Жінці вручили підозру у крадіжці, тепер їй загрожує вісім років за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 11:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 71-річній пенсіонерці з Богодухівського району вручили підозру, повідомили у ГУ НП України у Харківській області.".