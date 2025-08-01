У чому, нервуючи, зізнався чоловік поліцейським у Харкові

Інцидент стався напередодні увечері на вулиці Павловській, уточнили в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області. Тоді копи помітили, що чоловік поводиться підозріло.

“Громадянин, помітивши службове авто, змінив напрямок та намагався швидко піти з поля зору інспекторів. Патрульні наздогнали та зупинили чоловіка для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма“, – зазначили патрульні.

Під час поверхового огляду поліцейські знайшли дев’ять пакунків червоного кольору. Усередині, ймовірно, була синтетична речовина. За словами чоловіка, копи знайшли у нього мефедрон.

“На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Шановні громадяни, якщо ви стали очевидними правопорушення або злочину, повідомте на лінію 102″, – нагадали правоохоронці.