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У чому, нервуючи, зізнався чоловік поліцейським у Харкові

Події 10:15   01.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У чому, нервуючи, зізнався чоловік поліцейським у Харкові

Інцидент стався напередодні увечері на вулиці Павловській, уточнили в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області. Тоді копи помітили, що чоловік поводиться підозріло.

Громадянин, помітивши службове авто, змінив напрямок та намагався швидко піти з поля зору інспекторів. Патрульні наздогнали та зупинили чоловіка для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма“, – зазначили патрульні.

Під час поверхового огляду поліцейські знайшли дев’ять пакунків червоного кольору. Усередині, ймовірно, була синтетична речовина. За словами чоловіка, копи знайшли у нього мефедрон.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Шановні громадяни, якщо ви стали очевидними правопорушення або злочину, повідомте на лінію 102″, – нагадали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 10:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент стався напередодні увечері на вулиці Павловській, уточнили в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області. Тоді копи помітили, що чоловік поводиться підозріло.".