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Чоловік загинув внаслідок обстрілу Куп’янська, ще один – поранений (фото)

Події 09:43   01.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чоловік загинув внаслідок обстрілу Куп’янська, ще один – поранений (фото)

Про результати обстрілів регіону, зокрема Куп’янська, поінформували 1 серпня у ГУ НП України в Харківській області.

Так внаслідок обстрілу Куп’янська загинув чоловік.

Військові росії обстріляли місто Куп’янськ та населені пункти Купʼянського району. Постраждали двоє місцевих мешканців. 51-річний чоловік у важкому стані був доставлений до медичного закладу, де вранці помер від несумісних з життям вибухових травм. тТакож 54-річний житель Куп’янську отримав вибухове поранення”, – уточнили копи.

Внаслідок ударів пошкоджені будинки, підстанція та склади.

Крім того, ворог атакував село Руська Лозова. Там обійшлося без постраждалих, проте згорів приватний будинок.

Також прилетіло по Балаклії – БпЛА пошкодив підприємство та непрацюючий елеватор.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 09:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати обстрілів регіону, зокрема Куп’янська, поінформували 1 серпня у ГУ НП України в Харківській області.".