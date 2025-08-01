Чоловік загинув внаслідок обстрілу Куп’янська, ще один – поранений (фото)
Про результати обстрілів регіону, зокрема Куп’янська, поінформували 1 серпня у ГУ НП України в Харківській області.
Так внаслідок обстрілу Куп’янська загинув чоловік.
“Військові росії обстріляли місто Куп’янськ та населені пункти Купʼянського району. Постраждали двоє місцевих мешканців. 51-річний чоловік у важкому стані був доставлений до медичного закладу, де вранці помер від несумісних з життям вибухових травм. тТакож 54-річний житель Куп’янську отримав вибухове поранення”, – уточнили копи.
Внаслідок ударів пошкоджені будинки, підстанція та склади.
Крім того, ворог атакував село Руська Лозова. Там обійшлося без постраждалих, проте згорів приватний будинок.
Також прилетіло по Балаклії – БпЛА пошкодив підприємство та непрацюючий елеватор.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 09:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати обстрілів регіону, зокрема Куп’янська, поінформували 1 серпня у ГУ НП України в Харківській області.".