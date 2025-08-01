Live
  • Пт 01.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Мужчина погиб в результате обстрела Купянска, еще один – ранен (фото)

Происшествия 09:43   01.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мужчина погиб в результате обстрела Купянска, еще один – ранен (фото)

О результатах обстрелов региона, в частности, Купянска, проинформировали 1 августа в ГУ НП Украины в Харьковской области.

Так в результате обстрелов Купянска погиб мужчина.

«Военные России обстреляли город Купянск и населенные пункты Купянского района. Пострадали два местных жителя. 51-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где утром скончался от несовместимых с жизнью взрывных травм. Также 54-летний житель Купянска получил взрывное ранение», – уточнили копы.

В следствие ударов повреждены дома, подстанция и склады.

Кроме того, враг атаковал село Русская Лозовая. Там обошлось без пострадавших, однако сгорел частный дом.

Также прилетело по Балаклее – БпЛА повредил предприятие и неработающий элеватор.

Читайте также: Синегубов рассказал, сколько людей получили ранения из-за ударов за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 августа: раненые, бои, пожары
Новости Харькова — главное за 1 августа: раненые, бои, пожары
01.08.2025, 09:02
Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 1 августа в Харькове и области
Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 1 августа в Харькове и области
31.07.2025, 20:31
Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории
01.08.2025, 06:00
Украинские военные контратакуют на Харьковщине – подробности от ISW
Украинские военные контратакуют на Харьковщине – подробности от ISW
01.08.2025, 07:36
«Шахеды» с реактивным двигателем. Угрожают ли они Харькову?
«Шахеды» с реактивным двигателем. Угрожают ли они Харькову?
31.07.2025, 19:24
В чем, нервничая, признался мужчина полицейским в Харькове
В чем, нервничая, признался мужчина полицейским в Харькове
01.08.2025, 10:15

Новости по теме:

21:59
16 людей, в том числе двое детей, погибли из-за ударов по Киеву (обновлено)
16:29
Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: еще одну смерть не подтвердили
07:58
Спасатели до сих пор тушат масштабный пожар в Васищево после «прилета»
09:45
Выбиты более полусотни окон: коммунальщики устраняют последствия ударов
07:40
Пожары, разрушения, трое раненых – последствия обстрелов Харькова 📷, 📹

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Мужчина погиб в результате обстрела Купянска, еще один – ранен (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 09:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах обстрелов региона, в частности, Купянска, проинформировали 1 августа в ГУ НП Украины в Харьковской области.".