Мужчина погиб в результате обстрела Купянска, еще один – ранен (фото)

О результатах обстрелов региона, в частности, Купянска, проинформировали 1 августа в ГУ НП Украины в Харьковской области.

Так в результате обстрелов Купянска погиб мужчина.

«Военные России обстреляли город Купянск и населенные пункты Купянского района. Пострадали два местных жителя. 51-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где утром скончался от несовместимых с жизнью взрывных травм. Также 54-летний житель Купянска получил взрывное ранение», – уточнили копы.

В следствие ударов повреждены дома, подстанция и склады.

Кроме того, враг атаковал село Русская Лозовая. Там обошлось без пострадавших, однако сгорел частный дом.

Также прилетело по Балаклее – БпЛА повредил предприятие и неработающий элеватор.