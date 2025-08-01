Мужчина погиб в результате обстрела Купянска, еще один – ранен (фото)
О результатах обстрелов региона, в частности, Купянска, проинформировали 1 августа в ГУ НП Украины в Харьковской области.
Так в результате обстрелов Купянска погиб мужчина.
«Военные России обстреляли город Купянск и населенные пункты Купянского района. Пострадали два местных жителя. 51-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где утром скончался от несовместимых с жизнью взрывных травм. Также 54-летний житель Купянска получил взрывное ранение», – уточнили копы.
В следствие ударов повреждены дома, подстанция и склады.
Кроме того, враг атаковал село Русская Лозовая. Там обошлось без пострадавших, однако сгорел частный дом.
Также прилетело по Балаклее – БпЛА повредил предприятие и неработающий элеватор.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, полиция, прилет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 09:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах обстрелов региона, в частности, Купянска, проинформировали 1 августа в ГУ НП Украины в Харьковской области.".