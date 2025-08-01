В чем, нервничая, признался мужчина полицейским в Харькове
Инцидент произошёл накануне вечером на улице Павловской, уточнили в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области. Тогда копы заметили, что мужчина ведет себя подозрительно.
«Гражданин, заметив служебный автомобиль, изменил направление и пытался быстро уйти из поля зрения инспекторов. Патрульные догнали и остановили мужчину для проверки. Во время общения он заметно нервничал и, как оказалось, не зря», – отметили патрульные.
Во время поверхностного осмотра полицейские нашли девять свертков красного цвета. Внутри, вероятно, было синтетическое вещество. По словам мужчины, копы нашли у него мефедрон.
«На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Уважаемые граждане, если вы стали очевидны правонарушения или преступления, сообщите на линию 102», – напомнили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 10:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Индент произошёл накануне вечером на улице Павловской, уточнили в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области. Копы заметили, что мужчина ведет себя подозрительно.".