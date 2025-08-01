В чем, нервничая, признался мужчина полицейским в Харькове

Инцидент произошёл накануне вечером на улице Павловской, уточнили в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области. Тогда копы заметили, что мужчина ведет себя подозрительно.

«Гражданин, заметив служебный автомобиль, изменил направление и пытался быстро уйти из поля зрения инспекторов. Патрульные догнали и остановили мужчину для проверки. Во время общения он заметно нервничал и, как оказалось, не зря», – отметили патрульные.

Во время поверхностного осмотра полицейские нашли девять свертков красного цвета. Внутри, вероятно, было синтетическое вещество. По словам мужчины, копы нашли у него мефедрон.

«На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Уважаемые граждане, если вы стали очевидны правонарушения или преступления, сообщите на линию 102», – напомнили правоохранители.