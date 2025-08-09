Психологическая помощь ветеранам: на Харьковщине формируют сеть
В ХОВА сообщили подробности об инициативе «Сплоченные ради восстановления», цель которой — оказать поддержку ветеранам в регионе.
«Харьковская ОВА совместно с международными партнерами формирует в области сеть психологической помощи ветеранам», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
Присоединиться к сети «Сплоченные ради восстановления» могут психологи, психотерапевты, специалисты по сопровождению ветеранов, работники соцслужб, общественных организаций и коммунальных предприятий, ФЛП и другие.
В рамках программы отработают вопросы реализации госполитики в отношении ветеранов на уровне громад. Кроме того, участников ознакомят с практическими инструментами работы — «от телесно ориентированных подходов и арттерапии до использования инновационных цифровых технологий для преодоления ПТСР».
«Инициатива направлена на усиление системной поддержки защитников и защитниц Украины на уровне территориальных громад, а также на объединение специалистов по психосоциальному сопровождению, социальных служб, коммунальных учреждений и предприятий, общественных организаций и других институтов, работающих в сфере оказания помощи ветеранам. Участники сети «Сплоченные ради восстановления» смогут пройти обучение, принять участие в тренингах и консультационных сессиях, сосредоточенных на повышении качества психологической помощи и социальной адаптации ветеранов», — пояснили в ХОВА.
Инициативу реализуют ХОВА совместно с ветеранским пространством «Пліч-о-пліч» при поддержке «GIZ Ukraine» и финансировании правительства Германии.
Чтобы присоединиться к сети «Сплоченные ради восстановления», необходимо заполнить заявку.
