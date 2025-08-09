Психологічна допомога ветеранам: на Харківщині формують мережу
У ХОВА повідомили подробиці про ініціативу “Згуртовані заради відновлення”, мета якої – надати підтримку ветеранам у регіоні.
“Харківська ОВА спільно з міжнародними партнерами формує в області мережу психологічної допомоги ветеранам”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
Приєднатися до мережі “Згуртовані заради відновлення” можуть психологи, психотерапевти, фахівці з супроводу ветеранів, працівники соцслужб, громадських організацій та комунальних підприємств, ФОП та інші.
У рамках програми відпрацюють питання реалізації держполітики щодо ветеранів на рівні громад. Крім того, учасників ознайомлять із практичними інструментами роботи – “від тілесно орієнтованих підходів і арттерапії до використання інноваційних цифрових технологій для подолання ПТСР”.
“Ініціатива спрямована на посилення системної підтримки захисників і захисниць України на рівні територіальних громад, а також на об’єднання фахівців з психосоціального супроводу, соціальних служб, комунальних установ і підприємств, громадських організацій та інших інституцій, що працюють у сфері надання допомоги ветеранам. Учасники мережі “Згуртовані заради відновлення” матимуть можливість пройти навчання, взяти участь у тренінгах та консультаційних сесіях, зосереджених на підвищенні якості психологічної допомоги та соціальної адаптації ветеранів”, – пояснили в ХОВА.
Читайте також: На Харківщині ветеранам допоможуть стартувати в ІТ
Ініціативу реалізують ХОВА спільно з ветеранським простором “Пліч-о-пліч” за підтримки “GIZ Ukraine” та фінансування уряду Німеччини.
Щоб приєднатися до мережі “Згуртовані для відновлення”, необхідно заповнити заявку.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветеран, допомога, новини Харкова, психологическая помощь, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Психологічна допомога ветеранам: на Харківщині формують мережу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 17:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили подробиці про ініціативу “Згуртовані заради відновлення”, мета якої – надати підтримку ветеранам у регіоні".