Психологічна допомога ветеранам: на Харківщині формують мережу

У ХОВА повідомили подробиці про ініціативу “Згуртовані заради відновлення”, мета якої – надати підтримку ветеранам у регіоні.

“Харківська ОВА спільно з міжнародними партнерами формує в області мережу психологічної допомоги ветеранам”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

Приєднатися до мережі “Згуртовані заради відновлення” можуть психологи, психотерапевти, фахівці з супроводу ветеранів, працівники соцслужб, громадських організацій та комунальних підприємств, ФОП та інші.

У рамках програми відпрацюють питання реалізації держполітики щодо ветеранів на рівні громад. Крім того, учасників ознайомлять із практичними інструментами роботи – “від тілесно орієнтованих підходів і арттерапії до використання інноваційних цифрових технологій для подолання ПТСР”.

“Ініціатива спрямована на посилення системної підтримки захисників і захисниць України на рівні територіальних громад, а також на об’єднання фахівців з психосоціального супроводу, соціальних служб, комунальних установ і підприємств, громадських організацій та інших інституцій, що працюють у сфері надання допомоги ветеранам. Учасники мережі “Згуртовані заради відновлення” матимуть можливість пройти навчання, взяти участь у тренінгах та консультаційних сесіях, зосереджених на підвищенні якості психологічної допомоги та соціальної адаптації ветеранів”, – пояснили в ХОВА.

Ініціативу реалізують ХОВА спільно з ветеранським простором “Пліч-о-пліч” за підтримки “GIZ Ukraine” та фінансування уряду Німеччини.

Щоб приєднатися до мережі “Згуртовані для відновлення”, необхідно заповнити заявку.