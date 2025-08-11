Сколько людей стали банкротами на Харьковщине за полгода – аналитика

В Украине растет количество людей, которые решают объявить себя банкротами, сообщает ресурс «Опендатабот». С начала 2025 года по стране 577 человек подали заявления о банкротстве, среди них 22 – из Харьковской области.

Отмечается, что больше всего дел о банкротстве было открыто в Киеве — 128. На втором месте Киевская область с 83 делами, далее Львов, где подано 73 заявления.

«Таких случаев увеличилось на 33% по сравнению с тем же периодом в 2024. В общем, больше всего людей стало банкротами в прошлом году: 926 дел, впрочем текущий год рискует догнать эти показатели», — считают аналитики.

По их данным, более 2,9 тысячи украинцев стали банкротами за последние пять лет.

«52% дел с 2021 года касаются мужчин, а 48% женщин. Гендерная разница не является критической и сохраняется почти каждый год. Например, в 2021 доминировали мужчины (57,9%), а вот в 2022 и 2025 годах немного преобладали женщины», — добавили аналитики.