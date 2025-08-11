Скільки людей стали банкрутами на Харківщині за пів року – аналітика
В Україні зростає кількість людей, які вирішують оголосити себе банкрутами, інформує ресурс «Опендатабот». Від початку 2025 року загалом по країні 577 людей подали заяви про банкрутство, серед них 22 – з Харківської області.
Зазначається, що найбільше справ про банкрутство відкрили в Києві — 128. На другому місці Київська область з 83 справами, наслідує Львів, де подано 73 заяви.
«Таких випадків побільшало на 33% порівняно до того ж періоду у 2024. Загалом, найбільше людей стало банкрутами торік: 926 справ, втім поточний рік ризикує наздогнати ці показники», – вважають аналітики.
За їхніми даними, понад 2,9 тисячі українців стали банкрутами за останні п’ять років.
«52% справ з 2021 року стосуються чоловіків, а 48% — жінок. Гендерна різниця не є критичною та зберігається майже щороку. Наприклад, у 2021-му домінували чоловіки (57,9%), а от у 2022 і 2025 роках трохи переважали жінки», – додали аналітики.
