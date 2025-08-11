За сутки в природных экосистемах бушевали 18 пожаров – ГСЧС
Всего за сутки у спасателей региона было 40 оперативных выездов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В природных экосистемах сотрудники ГСЧС ликвидировали 18 пожаров на площади 4,4 гектара.
«В 20:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение о происшествии в пятиэтажном жилом доме на пр. Юбилейном в Харькове. Из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок. К удивлению, девочка не получила никаких повреждений. Благодаря оперативности спасателей ее удалось спасти с помощью выдвижной пожарной лестницы», – пишут в ГСЧС.
Также 64-летний мужчина подорвался в Купянске на неизвестном взрывном устройстве. С ранениями его госпитализировали, добавили спасатели.
Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 08:05
