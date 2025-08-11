За добу у природних екосистемах вирували 18 пожеж – ДСНС
Усього за добу у рятувальників регіону було 40 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
У природних екосистемах співробітники ДСНС ліквідували 18 пожеж на площі 4,4 га.
“О 20:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію у п’ятиповерховому житловому будинку на пр. Ювілейному у Харкові. З вікна п’ятого поверху випала трирічна дитина. На диво, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Завдяки оперативності рятувальників її вдалось врятувати за допомогою висувної пожежної драбини”, – повідомили у ДСНС.
Також 64-річний чоловік підірвався у Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої. Із пораненнями його госпіталізували, додали рятувальники.
Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 08:05
