За добу у природних екосистемах вирували 18 пожеж – ДСНС

Усього за добу у рятувальників регіону було 40 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У природних екосистемах співробітники ДСНС ліквідували 18 пожеж на площі 4,4 га.

“О 20:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію у п’ятиповерховому житловому будинку на пр. Ювілейному у Харкові. З вікна п’ятого поверху випала трирічна дитина. На диво, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Завдяки оперативності рятувальників її вдалось врятувати за допомогою висувної пожежної драбини”, – повідомили у ДСНС.

Також 64-річний чоловік підірвався у Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої. Із пораненнями його госпіталізували, додали рятувальники.