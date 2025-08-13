Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:49   13.08.2025
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили штурм врага вблизи Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе Голубовки.

Кроме этого, по данным Генштаба, из артиллерии РФ обстреляла Тимофеевку в Харьковской области.

«На данный момент враг 49 раз атаковал позиции Сил обороны», — рассказали в Генштабе.

Читайте также: В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
13.08.2025, 16:52
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
13.08.2025, 07:32
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
12.08.2025, 14:52
В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)
В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)
13.08.2025, 15:46
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
13.08.2025, 16:49

Новости по теме:

16:46
На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
20:00
Тревога на границе: обзор фронта на Харьковщине (видео)
14:59
Силы обороны улучшили положение на Купянщине — «Ахиллес» (видео)
08:33
Враг штурмовал в направлении Купянска — Генштаб ВСУ
08:04
Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".