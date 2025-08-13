Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили штурм врага вблизи Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе Голубовки.

Кроме этого, по данным Генштаба, из артиллерии РФ обстреляла Тимофеевку в Харьковской области.

«На данный момент враг 49 раз атаковал позиции Сил обороны», — рассказали в Генштабе.