Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:49   13.08.2025
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Вовчанська.

Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі Голубівки.

Крім цього, за даними Генштабу, з артилерії РФ обстріляла Тимофіївку на Харківщині.

«На даний час ворог 49 разів атакував позиції Сил оборони», – розповіли у Генштабі.

Читайте також: У Куп’янську залишається менше тисячі людей: Синєгубов про ситуацію (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
13.08.2025, 07:32
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
13.08.2025, 16:49
ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано
ОВА: 56 тисяч дітей Харківщини з 1 вересня вчитимуться офлайн або змішано
13.08.2025, 16:23
У Куп’янську залишається менше тисячі людей: Синєгубов про ситуацію (відео)
У Куп’янську залишається менше тисячі людей: Синєгубов про ситуацію (відео)
13.08.2025, 15:46
Ворог намагається закріпитись в Куп’янську, чи вдається – дані ЗСУ (відео)
Ворог намагається закріпитись в Куп’янську, чи вдається – дані ЗСУ (відео)
13.08.2025, 15:20
Овочі на Харківщині подешевшали на 27%, зросли у ціні паливо й алкоголь
Овочі на Харківщині подешевшали на 27%, зросли у ціні паливо й алкоголь
13.08.2025, 14:52

Новини за темою:

16:46
На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
20:00
Тривога на кордоні: огляд фронту на Харківщині (відео)
14:59
Сили оборони покращили положення на Куп’янщині – “Ахіллес” (відео)
08:33
Ворог штурмував у напрямку Куп’янська – Генштаб ЗСУ
08:04
Що загрожує Харкову, якщо Україна “здасть” Донецьку область – аналіз ISW

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 16:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 16:00.".