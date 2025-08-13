Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Вовчанська.
Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі Голубівки.
Крім цього, за даними Генштабу, з артилерії РФ обстріляла Тимофіївку на Харківщині.
«На даний час ворог 49 разів атакував позиції Сил оборони», – розповіли у Генштабі.
Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 16:49
