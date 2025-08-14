ГСЧС: в Харькове ночью в огне нашли тело женщины – что горело

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки спасатели выезжали тушить 27 пожаров.

Из-за обстрелов два возгорания возникли в Купянском районе. Так днем в селе Нечволодовка горела трава на площади 200 м. кв. и крыша хозпостройки. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

«Сегодня в 00:42 произошел бытовой пожар в Шевченковском районе города Харькова. В квартире на девятом этаже горели домашние вещи на площади 40 кв. На месте пожара обнаружено тело женщины 1987 года рождения. Причина пожара устанавливается», – сообщили пожарные.

Также специалисты ликвидировали 12 возгораний в природных экосистемах на площади около трех гектаров.