ДСНС: у Харкові вночі у вогні знайшли тіло жінки – що горіло
За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу рятувальники виїжджали гасити 27 пожеж.
Через обстріли два загоряння виникли в Куп’янському районі. Так вдень у селі Нечволодівка горіла трава на площі 200 кв. і дах госпспоруди. В обох випадках обійшлося без потерпілих.
“Сьогодні о 00:42 сталася побутова пожежа у Шевченківському районі міста Харкова. У квартирі на дев’ятому поверсі горіли домашні речі на площі 40 м. кв. На місці пожежі виявлено тіло жінки 1987 року народження. Причина пожежі встановлюється”, – повідомили пожежники.
Також фахівці ліквідували 12 загорянь у природних екосистемах на площі близько трьох гектарів.
14 Серпня 2025 в 07:47
