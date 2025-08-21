Двое погибших, повреждено сельхозпредприятие и дома – что еще атаковал враг
О том, куда бил враг в течение суток и каковы последствия обстрелов, сообщил в утренней сводке за 21 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вблизи с. Петровка Золочевской громады погибли 70-летний мужчина и 71-летняя женщина. За помощью медиков обратился 41-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела в г. Харькове 18 августа», – уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковщине «прилетело»:
▪️ракета (предварительно);
▪️шесть БпЛА типу «Герань-2»;
▪️БпЛА типа «Ланцет»;
▪️два БпЛА типа «Молния»;
▪️три fpv-дрона.
В Харьковском районе из-за обстрелов повреждены три частных дома, в Чугуевском – под удары попало сельхозпредприятие, в Богодуховском – «прилетело» по авто.
21 августа 2025 в 08:55
