Двое погибших, повреждено сельхозпредприятие и дома – что еще атаковал враг

Происшествия 08:55   21.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, куда бил враг в течение суток и каковы последствия обстрелов, сообщил в утренней сводке за 21 августа начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«Вблизи с. Петровка Золочевской громады погибли 70-летний мужчина и 71-летняя женщина. За помощью медиков обратился 41-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела в г. Харькове 18 августа», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине «прилетело»:

▪️ракета (предварительно);

▪️шесть БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типа «Ланцет»;

▪️два БпЛА типа «Молния»;

▪️три fpv-дрона.

В Харьковском районе из-за обстрелов повреждены три частных дома, в Чугуевском – под удары попало сельхозпредприятие, в Богодуховском – «прилетело» по авто.

Читайте также: На Купянщине было относительно спокойно – Генштаб сообщил подробности

Автор: Николь Костенко-Лагутина
