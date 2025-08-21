Live
Двоє загиблих, пошкоджено сільгосппідприємство та доми – що ще атакував ворог

Події 08:55   21.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, куди бив ворог протягом доби та які наслідки обстрілів, повідомив у ранковому зведенні за 21 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Поблизу с. Петрівка Золочівської громади загинули 70-річний чоловік і 71-річна жінка. По допомогу медиків звернувся 41-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Харків 18 серпня”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

▪️ракета (попередньо);

▪️шість БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Ланцет»;

▪️два БпЛА типу «Молнія»;

▪️три fpv-дрони.

У Харківському районі через обстріл пошкоджені три приватні будинки, у Чугуївському – під удари потрапило сільгосппідприємство, у Богодухівському – “прилетіло” по авто.

Читайте також: На Куп’янщині було відносно спокійно – Генштаб повідомив подробиці

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
