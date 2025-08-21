Двоє загиблих, пошкоджено сільгосппідприємство та доми – що ще атакував ворог
Про те, куди бив ворог протягом доби та які наслідки обстрілів, повідомив у ранковому зведенні за 21 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Поблизу с. Петрівка Золочівської громади загинули 70-річний чоловік і 71-річна жінка. По допомогу медиків звернувся 41-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Харків 18 серпня”, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:
▪️ракета (попередньо);
▪️шість БпЛА типу «Герань-2»;
▪️БпЛА типу «Ланцет»;
▪️два БпЛА типу «Молнія»;
▪️три fpv-дрони.
У Харківському районі через обстріл пошкоджені три приватні будинки, у Чугуївському – під удари потрапило сільгосппідприємство, у Богодухівському – “прилетіло” по авто.
Читайте також: На Куп’янщині було відносно спокійно – Генштаб повідомив подробиці
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє загиблих, пошкоджено сільгосппідприємство та доми – що ще атакував ворог»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, куди бив ворог протягом доби та які наслідки обстрілів, повідомив у ранковому зведенні за 21 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".