ГСЧС: ночью в Харькове горела многоэтажка – в огне погиб мужчина
По данным облуправления ГСЧС, за сутки на Харьковщине бушевали 32 пожара.
Шесть из них начались в результате российских обстрелов. Горело в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.
«Утром враг ударил по селу Прудянка Дергачевской громады Харьковского района реактивной артиллерией. Один из снарядов попал в частный дом, вызвав пожар площадью 120 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – отметили в ГСЧС.
Кроме того, четыре пожара после ударов РФ возникли в природных экосистемах. Самое масштабное возгорание было на территории Боровского лесничества между Новоплатоновкой и Боровой. Там до сих пор горит лесная подстилка на площади пять гектаров.
«Ночью на месте одного из бытовых пожаров, который произошел в квартире жилой девятиэтажки в Киевском районе Харькова, обнаружено тело погибшего мужчины, 1959 года рождения. Причина возникновения возгорания устанавливается», – сообщили спасатели.
Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 07:58
