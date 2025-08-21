Live
ГСЧС: ночью в Харькове горела многоэтажка – в огне погиб мужчина

Происшествия 07:58   21.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным облуправления ГСЧС, за сутки на Харьковщине бушевали 32 пожара.

Шесть из них начались в результате российских обстрелов. Горело в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.

«Утром враг ударил по селу Прудянка Дергачевской громады Харьковского района реактивной артиллерией. Один из снарядов попал в частный дом, вызвав пожар площадью 120 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – отметили в ГСЧС.

Кроме того, четыре пожара после ударов РФ возникли в природных экосистемах. Самое масштабное возгорание было на территории Боровского лесничества между Новоплатоновкой и Боровой. Там до сих пор горит лесная подстилка на площади пять гектаров.

«Ночью на месте одного из бытовых пожаров, который произошел в квартире жилой девятиэтажки в Киевском районе Харькова, обнаружено тело погибшего мужчины, 1959 года рождения. Причина возникновения возгорания устанавливается», – сообщили спасатели.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
