ДСНС: вночі в Харкові горіла багатоповерхівка – у вогні загинув чоловік

Події 07:58   21.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними облуправління ДСНС, за добу на Харківщині вирували 32 пожежі.

Шість із них розпочалися внаслідок російських обстрілів. Горіло у Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

“Вранці ворог вдарив по селу Прудянка Дергачівської громади Харківського району реактивною артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 120 м кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Крім того, чотири пожежі після ударів РФ виникли у природних екосистемах. Наймасштабніше загоряння було на території Борівського лісництва між Новоплатонівкою та Боровою. Там досі горить лісова підстилка на площі п’ять гектарів.

“Вночі на місці однієї з побутових пожеж, яка трапилась у квартирі житлової дев’ятиповерхівки у Київському районі Харкова, виявлено тіло загиблого чоловіка, 1959 року народження. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомили рятувальники.

Читайте також: Новини Харкова — головне 21 серпня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
