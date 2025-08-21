ДСНС: вночі в Харкові горіла багатоповерхівка – у вогні загинув чоловік
За даними облуправління ДСНС, за добу на Харківщині вирували 32 пожежі.
Шість із них розпочалися внаслідок російських обстрілів. Горіло у Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.
“Вранці ворог вдарив по селу Прудянка Дергачівської громади Харківського району реактивною артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 120 м кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих”, – зазначили у ДСНС.
Крім того, чотири пожежі після ударів РФ виникли у природних екосистемах. Наймасштабніше загоряння було на території Борівського лісництва між Новоплатонівкою та Боровою. Там досі горить лісова підстилка на площі п’ять гектарів.
“Вночі на місці однієї з побутових пожеж, яка трапилась у квартирі житлової дев’ятиповерхівки у Київському районі Харкова, виявлено тіло загиблого чоловіка, 1959 року народження. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомили рятувальники.
