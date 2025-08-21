Новини Харкова — головне 21 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Літали крилаті ракети, «почервоніла» вся Україна – ця ніч видалася тривожною

«Тривожно» у Харкові та області було 11 годин поспіль. Тривогу оголосили ще напередодні ввечері, о 19.21, над регіоном з’явилися БпЛА.

«Шахеди» атакували Харківщину до третьої години ночі. Після чого «почервоніла» вся Україна – злетів МіГ.

До ранку над країною літали крилаті ракети, проте прямої загрози для Харківщини, за даними Повітряних сил ЗСУ, не було. Відбій дали о 06:33.