Новости Харькова — главное 21 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:07

Летали крылатые ракеты, «покраснела» вся Украина — эта ночь выдалась тревожной

«Тревожно» в Харькове и области было 11 часов подряд. Тревогу объявили еще накануне вечером, в 19:21, над регионом появились БпЛА.

«Шахеды» атаковали Харьковщину до трех часов ночи. После чего «покраснела» вся Украина — взлетел МиГ.

До утра над страной летали крылатые ракеты, однако прямой угрозы для Харьковщины, по данным Воздушных сил ВСУ, не было. Отбой дали в 06:33.