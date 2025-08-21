Live
Десять раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток — Генштаб ВСУ

Фронт 17:19   21.08.2025
Елена Нагорная
Десять раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Десять раз с начала суток и по состоянию на 16:00 атаковали российские военные в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное.

На Купянском направлении украинские воины успешно остановили пять наступательных действий в районах Голубовки, Ямполя и Купянска.

Напомним, утром 21 августа Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожнском направлении россияне пытались прорваться девять раз в районе Волчанска, на Купянском – было всего два боя около Голубовки и Купянска.

Читайте также: ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере области – сложная

 

Автор: Елена Нагорная
