Десять раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток — Генштаб ВСУ

Десять раз с начала суток и по состоянию на 16:00 атаковали российские военные в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное.

На Купянском направлении украинские воины успешно остановили пять наступательных действий в районах Голубовки, Ямполя и Купянска.

Напомним, утром 21 августа Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожнском направлении россияне пытались прорваться девять раз в районе Волчанска, на Купянском – было всего два боя около Голубовки и Купянска.