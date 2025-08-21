Десять разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ

Десять разів з початку доби та станом на 16:00 атакували російські військові у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби Сили оборони відбили п’ять атак супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне.

На Куп’янському напрямку українські воїни успішно зупинили п’ять наступальних дій в районах Голубівки, Ямполя та Куп’янська.

Нагадаємо, вранці 21 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби на Південно-Слобожському напрямку росіяни намагалися прорватися дев’ять разів у районі Вовчанська, на Куп’янському – було лише два бої біля Голубівки та Куп’янська.