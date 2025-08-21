Сколько предателей разоблачили на Харьковщине за полгода – прокуратура

О результатах работы правоохранителей за первое полугодие 2025 года рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров во время сессии облсовета.

В Харьковской области прокуроры ведут более 29 тысяч уголовных производств, 99% из которых касаются военных преступлений. 49 лицам сообщили о подозрении, в суд направлено 13 обвинительных актов в отношении 30 человек, два приговора осудили четырех человек.

🔹 Борьба с государственными изменниками и коллаборантами. За 6 месяцев сообщено о подозрении 196 лицам, среди них: 78 – за коллаборационную деятельность; 32 — за государственную измену; 1 — за пособничество государству-агрессору; 20 – за «корректировку огня». Относительно 201 человека прокуроры уже передали обвинительные акты в суд. Приговоры получили 87 человек.

🔹 Организованные преступные группировки. В регионе их разоблачено 20. Направлено 16 обвинительных актов в отношении 75 человек. Ущерб превышает 26 млн гривен. Преступления касались национальной безопасности, коррупции, киберпреступности, незаконного сбыта наркотиков, изготовления подакцизных товаров, рубки леса, преступлений в топливно-энергетической сфере.

🔹 Охрана окружающей природной среды. В суд передали 41 обвинительный акт в отношении 54 человек. Ущерб достигает более 15 млн гривен. Также поданы иски в интересах государства на общую сумму почти 4 млн гривен. Судами уже удовлетворено 18 исков на 1,5 млн гривен. Выполненные решения позволили вернуть около 8 млн грн.

🔹 Защита интересов детей и противодействие насилию. Начато 17 уголовных производств по вопросам использования бюджетных средств в сфере охраны детства, в суд направлено 9 обвинительных актов на сумму ущерба более 15 млн гривен.

🔹 Представительство интересов государства в суде. Открыто производство по искам прокуроров на 475 млн грн, удовлетворено более 100 исковых заявлений на сумму более 388 млн гривен. Предотвращено незаконное использование бюджетных средств в сумме 1,6 млрд грн, возвращено 477 гектаров земель.