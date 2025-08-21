Live
  • Чт 21.08.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.17

Сколько предателей разоблачили на Харьковщине за полгода – прокуратура

Общество 16:10   21.08.2025
Виктория Яковенко
Сколько предателей разоблачили на Харьковщине за полгода – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

О результатах работы правоохранителей за первое полугодие 2025 года рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров во время сессии облсовета.

В Харьковской области прокуроры ведут более 29 тысяч уголовных производств, 99% из которых касаются военных преступлений. 49 лицам сообщили о подозрении, в суд направлено 13 обвинительных актов в отношении 30 человек, два приговора осудили четырех человек.

🔹 Борьба с государственными изменниками и коллаборантами. За 6 месяцев сообщено о подозрении 196 лицам, среди них: 78 – за коллаборационную деятельность; 32 — за государственную измену; 1 — за пособничество государству-агрессору; 20 – за «корректировку огня». Относительно 201 человека прокуроры уже передали обвинительные акты в суд. Приговоры получили 87 человек.

🔹 Организованные преступные группировки. В регионе их разоблачено 20. Направлено 16 обвинительных актов в отношении 75 человек. Ущерб превышает 26 млн гривен. Преступления касались национальной безопасности, коррупции, киберпреступности, незаконного сбыта наркотиков, изготовления подакцизных товаров, рубки леса, преступлений в топливно-энергетической сфере.

🔹 Охрана окружающей природной среды. В суд передали 41 обвинительный акт в отношении 54 человек. Ущерб достигает более 15 млн гривен. Также поданы иски в интересах государства на общую сумму почти 4 млн гривен. Судами уже удовлетворено 18 исков на 1,5 млн гривен. Выполненные решения позволили вернуть около 8 млн грн.

🔹 Защита интересов детей и противодействие насилию. Начато 17 уголовных производств по вопросам использования бюджетных средств в сфере охраны детства, в суд направлено 9 обвинительных актов на сумму ущерба более 15 млн гривен.

🔹 Представительство интересов государства в суде. Открыто производство по искам прокуроров на 475 млн грн, удовлетворено более 100 исковых заявлений на сумму более 388 млн гривен. Предотвращено незаконное использование бюджетных средств в сумме 1,6 млрд грн, возвращено 477 гектаров земель.

Читайте также: В Харькове состоялась сессия облсовета: Синегубов говорил про фронт и обучение

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
20.08.2025, 20:37
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
20.08.2025, 16:17
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
21.08.2025, 14:12
Краматорск станет Харьковщиной? В ВР предлагают изменить админграницы, детали
Краматорск станет Харьковщиной? В ВР предлагают изменить админграницы, детали
21.08.2025, 13:48
Новости Харькова — главное 21 августа: фронт, регион может расшириться
Новости Харькова — главное 21 августа: фронт, регион может расшириться
21.08.2025, 16:52
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какую работу предлагают в Харькове и области
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какую работу предлагают в Харькове и области
21.08.2025, 16:49

Новости по теме:

10:00
Подорвали своего 15-летнего агента: задержана вероятная организаторша теракта
10:00
Стреляли по ногам и били током: трех жителей Луганска подозревают в пытках
10:32
Психотерапевт и дьякон работали в паре: харьковчан подозревают в госизмене
11:20
СБУ: спецслужбы РФ создали онлайн-квест для подростков, чтобы бить по Харькову
11:52
Обещали 1000$: десять лет тюрьмы могут получить харьковчане за поджог авто ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сколько предателей разоблачили на Харьковщине за полгода – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 16:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах работы правоохранителей за первое полугодие 2025 года рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров во время сессии облсовета.".