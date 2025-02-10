Психотерапевт и дьякон работали в паре: харьковчан подозревают в госизмене
В работе на врага подозревают врача-психотерапевта и дьякона Харьковской епархии УПЦ (МП), пишут в облпрокуратуре.
По данным следствия, врача завербовали российские спецслужбы еще несколько лет назад. Мужчина оправдывал агрессию РФ и проявлял антиукраинскую позицию.
«Задача вражеского агента заключалась в сборе сведений о местах дислокации украинских защитников и военной техники, маршрутах передвижения украинских защитников и их личных данных. Во время выполнения своих непосредственных обязанностей, чтобы узнать необходимую информацию, врач, в частности, расспрашивал своих пациентов, в том числе военнослужащих ВСУ, которые проходили реабилитацию», – рассказали правоохранители.
Работал фигурант не один – в помощники взял своего товарища, дьякона Харьковской епархии УПЦ (МП). Он в свою очередь выведывал необходимую информацию у прихожан. После чего передавал данные напарнику-психотерапевту, установили следователи.
«Психотерапевт готовил общий «отчет», который и посылал непосредственному куратору из РФ. Также установлено, что врач оправдывал вооруженную агрессию России, выражая пренебрежительное отношение к украинцам и рассказывая о необходимости «освобождения» территорий нашего государства. Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден выводом соответствующей экспертизы», – акцентировали в прокуратуре.
Подозреваемых задержали дома, при этом правоохранители изъяли доказательства их работы на врага. На данный момент мужчины находятся под стражей без права внесения залога, уточнили силовики.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: предатели, прокуратура, рф, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 10:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе на врага подозревают врача-психотерапевта и дьякона Харьковской епархии УПЦ (МП), пишут в облпрокуратуре.".