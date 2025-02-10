Live
  • Пн 10.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.47
  • EUR 43.03

Психотерапевт и дьякон работали в паре: харьковчан подозревают в госизмене

Происшествия 10:32   10.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Психотерапевт и дьякон работали в паре: харьковчан подозревают в госизмене

В работе на врага подозревают врача-психотерапевта и дьякона Харьковской епархии УПЦ (МП), пишут в облпрокуратуре.

По данным следствия, врача завербовали российские спецслужбы еще несколько лет назад. Мужчина оправдывал агрессию РФ и проявлял антиукраинскую позицию.

«Задача вражеского агента заключалась в сборе сведений о местах дислокации украинских защитников и военной техники, маршрутах передвижения украинских защитников и их личных данных. Во время выполнения своих непосредственных обязанностей, чтобы узнать необходимую информацию, врач, в частности, расспрашивал своих пациентов, в том числе военнослужащих ВСУ, которые проходили реабилитацию», – рассказали правоохранители.

Работал фигурант не один – в помощники взял своего товарища, дьякона Харьковской епархии УПЦ (МП). Он в свою очередь выведывал необходимую информацию у прихожан. После чего передавал данные напарнику-психотерапевту, установили следователи.

«Психотерапевт готовил общий «отчет», который и посылал непосредственному куратору из РФ. Также установлено, что врач оправдывал вооруженную агрессию России, выражая пренебрежительное отношение к украинцам и рассказывая о необходимости «освобождения» территорий нашего государства. Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден выводом соответствующей экспертизы», – акцентировали в прокуратуре.

Подозреваемых задержали дома, при этом правоохранители изъяли доказательства их работы на врага. На данный момент мужчины находятся под стражей без права внесения залога, уточнили силовики.

Читайте также: Пьяная посиделка закончилась убийством в Чугуевском районе – кого подозревают

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии
«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии
08.02.2025, 14:45
Новости Харькова — главное за 10 февраля: ночные тревоги, обстрел Чугуевщины
Новости Харькова — главное за 10 февраля: ночные тревоги, обстрел Чугуевщины
10.02.2025, 11:10
Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара
Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара
10.02.2025, 11:05
Зеленского просят присвоить звание Герой Украины сооснователю Гострих картузів
Зеленского просят присвоить звание Герой Украины сооснователю Гострих картузів
10.02.2025, 09:45
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
08.02.2025, 10:36
ОТГВ «Харьков»: больше сотни укрытий врага разрушили ВСУ на севере области
ОТГВ «Харьков»: больше сотни укрытий врага разрушили ВСУ на севере области
10.02.2025, 11:47

Новости по теме:

11:20
СБУ: спецслужбы РФ создали онлайн-квест для подростков, чтобы бить по Харькову
11:52
Обещали 1000$: десять лет тюрьмы могут получить харьковчане за поджог авто ВСУ
16:00
На Харьковщине брата и сестру, работавших на ГРУ, посадили на 15 лет
11:08
Двух депутатов на Харьковщине хотят посадить за восстановление моста
11:17
Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)

Вы читали новость: «Психотерапевт и дьякон работали в паре: харьковчан подозревают в госизмене»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 10:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе на врага подозревают врача-психотерапевта и дьякона Харьковской епархии УПЦ (МП), пишут в облпрокуратуре.".