Психотерапевт та диякон працювали в парі: харків’ян підозрюють у держзраді

У роботі на ворога підозрюють лікаря-психотерапевта та диякона Харківської єпархії УПЦ (МП), пишуть в облпрокуратурі.

За даними слідства, лікаря завербували російські спецслужби ще кілька років тому. Чоловік виправдовував агресію РФ та проявляв антиукраїнську позицію.

“Завдання ворожого агента полягало у зборі відомостей щодо місць дислокації українських захисників та військової техніки, маршрутів пересування українських оборонців та їхніх особистих даних. Під час виконання своїх безпосередніх обов’язків, щоб вивідати необхідну інформацію, лікар зокрема випитував своїх пацієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ, які проходили реабілітацію“, – зазначили у прокуратурі.

Працював фігурант не один – у помічники взяв свого товариша, диякона Харківської єпархії УПЦ (МП). Він своєю чергою вивідував необхідну інформацію у парафіян. Після цього передавав дані напарнику-психотерапевту, встановили слідчі.

“Психотерапевт готував загальний «звіт», який і надсилав безпосередньому куратору з рф. Також встановлено, що лікар виправдовував збройну агресію рф, висловлюючи зневажливе ставлення до українців та розповідаючи про необхідність «освобождения» територій нашої держави. Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком відповідної експертизи”, – акцентували у прокуратурі.

Підозрюваних затримали вдома, при цьому правоохоронці вилучили докази їхньої роботи на ворога. Наразі чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави, уточнили силовики.