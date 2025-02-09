П’яна посиденька закінчилася вбивством у Чугуївському районі – кого підозрюють

Тіло 48-річного чоловіка із ознаками насильницької смерті виявили 7 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. У вбивстві підозрюють знайомого загиблого.

Як виявилося, загиблий разом зі своїм 27-річним знайомим влаштували п’яне посиденьку. Однак під час застілля між ними виник конфлікт. Тоді фігурант справи захотів вирішити суперечку за допомогою ножа, кілька разів ударивши співрозмовника. В результаті чоловік отримав смертельні травми.

“Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою“, – пишуть у поліції.

Наразі йому загрожує до 15 років в’язниці, додали копи.