П’яна посиденька закінчилася вбивством у Чугуївському районі – кого підозрюють
Тіло 48-річного чоловіка із ознаками насильницької смерті виявили 7 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. У вбивстві підозрюють знайомого загиблого.
Як виявилося, загиблий разом зі своїм 27-річним знайомим влаштували п’яне посиденьку. Однак під час застілля між ними виник конфлікт. Тоді фігурант справи захотів вирішити суперечку за допомогою ножа, кілька разів ударивши співрозмовника. В результаті чоловік отримав смертельні травми.
“Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою“, – пишуть у поліції.
Наразі йому загрожує до 15 років в’язниці, додали копи.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 09:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло 48-річного чоловіка із ознаками насильницької смерті виявили 7 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. У вбивстві підозрюють знайомого загиблого.".