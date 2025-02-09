Live
  • Нд 09.02.2025
  • Харків  -4°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

П’яна посиденька закінчилася вбивством у Чугуївському районі – кого підозрюють

Події 09:49   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’яна посиденька закінчилася вбивством у Чугуївському районі – кого підозрюють

Тіло 48-річного чоловіка із ознаками насильницької смерті виявили 7 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. У вбивстві підозрюють знайомого загиблого.

Як виявилося, загиблий разом зі своїм 27-річним знайомим влаштували п’яне посиденьку. Однак під час застілля між ними виник конфлікт. Тоді фігурант справи захотів вирішити суперечку за допомогою ножа, кілька разів ударивши співрозмовника. В результаті чоловік отримав смертельні травми.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою“, – пишуть у поліції.

Наразі йому загрожує до 15 років в’язниці, додали копи.

Читайте також: Торгував неіснуючими Starlink: чоловік у Харкові отримав підозру

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
П’яна посиденька закінчилася вбивством у Чугуївському районі – кого підозрюють
П’яна посиденька закінчилася вбивством у Чугуївському районі – кого підозрюють
09.02.2025, 09:49
Новини Харкова — головне за 9 лютого: смертельна пожежа, обстріли Куп’янщини
Новини Харкова — головне за 9 лютого: смертельна пожежа, обстріли Куп’янщини
09.02.2025, 08:56
ISW: РФ прорвалася на Куп’янському напрямку, що на інших ділянках фронту
ISW: РФ прорвалася на Куп’янському напрямку, що на інших ділянках фронту
09.02.2025, 07:32
Порожню ємність для зберігання зерна атакували росіяни, на що ще полював ворог
Порожню ємність для зберігання зерна атакували росіяни, на що ще полював ворог
09.02.2025, 08:51
Вечірня пожежа на Салтівці: у вогні постраждала жінка – подробиці від ДСНС
Вечірня пожежа на Салтівці: у вогні постраждала жінка – подробиці від ДСНС
09.02.2025, 07:58
Скидав авіабомби та десять разів атакував позиції СОУ: де наступав ворог – ГШ
Скидав авіабомби та десять разів атакував позиції СОУ: де наступав ворог – ГШ
09.02.2025, 08:13

Новини за темою:

10:30
Сімейна драма у Харкові: п’яний чоловік погрожував співмешканці розправою
10:45
Їхав у Харкові з підробленими правами та порушував ПДР: історія горе-водія
09:24
Пішли з дитячого свята в метро: копи знайшли в Харкові зниклих братів
10:54
Навіщо і сам не зміг пояснити. Копи спіймали чоловіка, який ламав домофони
21:47
Звернулася до поліції теща: на Харківщині в чоловіка відібрали телефон і гроші

Ви читали новину: «П’яна посиденька закінчилася вбивством у Чугуївському районі – кого підозрюють»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 09:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло 48-річного чоловіка із ознаками насильницької смерті виявили 7 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. У вбивстві підозрюють знайомого загиблого.".