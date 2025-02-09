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Пьяная посиделка закончилась убийством в Чугуевском районе – кого подозревают

Происшествия 09:49   09.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пьяная посиделка закончилась убийством в Чугуевском районе – кого подозревают

Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 7 февраля, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. В убийстве подозревают знакомого погибшего.

Как оказалось, погибший вместе со своим 27-летним знакомым устроили пьяную посиделку. Однако во время застолья между ними возник конфликт. Тогда фигурант дела захотел разрешить спор с помощью ножа, несколько раз ударив собеседника. В результате – мужчина получил смертельные травмы.

«Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей», – пишут в полиции.

Теперь ему грозит до 15 лет в тюрьме, добавили копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 09:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 7 февраля, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. В убийстве подозревают знакомого погибшего.".