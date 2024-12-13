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СБУ: спецслужбы РФ создали онлайн-квест для подростков, чтобы бить по Харькову

Происшествия 11:20   13.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
СБУ: спецслужбы РФ создали онлайн-квест для подростков, чтобы бить по Харькову

Две агентурные группы ФСБ, которые действовали в Харькове, состояли исключительно из подростков, пишут в СБУ.

По данным силовиков, юные харьковчане, возрастом 15-16 лет, разведывали позиции ВСУ, корректировали удары по военным объектам и занимались поджогами.

«По правилам квест-игры дети получали от ФСБ геолокации, после чего их задачей было добраться до точки, сделать фото и видео нужного объекта, а также предоставить краткое описание местности. Полученные таким образом разведданные каждая из агентурных групп отправляла своему общему куратору по ФСБ через анонимные чаты. В дальнейшем оккупанты использовали агентурные сведения для осуществления воздушных ударов по Харькову», – пишут в СБУ.

Сотрудники СБУ уточняют, что задержали подростков «на горячем» – когда те фотографировали харьковское ПВО.

«Также в ходе расследования была разоблачена еще одна задача российских агентов – поджоги трансформаторов, обеспечивающих движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта», – пишут правоохранители.

Организатору одному из групп уже вручили подозрение, он находится под стражей и может получить «пожизненное».

«На данный момент продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других участников сети. Также установлено лицо «связной» агентурной группы ФСБ. Им оказался сотрудник полиции Краснодарского края России, который сотрудничает с российской спецслужбой», – добавили в СБУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две агентурные группы ФСБ, которые действовали в Харькове, состояли исключительно из подростков, пишут в СБУ.".