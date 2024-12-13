СБУ: спецслужби РФ створили онлайн-квест для підлітків, щоб бити по Харкову
Дві агентурні групи ФСБ, які діяли у Харкові, складалися виключно із підлітків, пишуть у СБУ.
За даними силовиків, юні харків’яни, віком 15-16 років, розвідували позиції ЗСУ, коригували удари по військових об’єктах і займалися підпалами.
“За «правилами квест-гри» діти отримували від фсб геолокації, після чого їхнім завданням було добратися до точки, зробити фото та відео потрібного об’єкта, а також надати короткий опис місцевості. Отримані у такий спосіб розвіддані кожна з агентурних груп відправляла своєму спільному куратору з фсб через анонімні чати. Надалі окупанти використовували агентурні відомості для здійснення повітряних ударів по Харкову“, – пишуть у СБУ.
Співробітники СБУ уточнюють, що затримали підлітків “на гарячому” – коли ті фотографували харківське ППО.
“Також під час розслідування було викрито ще одне завдання російських агентів – підпали трансформаторів, які забезпечують рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту“, – пишуть правоохоронці.
Організатору одному з гуртів уже вручили підозру, він перебуває під вартою і може отримати “довічне”.
“Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників мережі. Також встановлено особу «зв’язкового» агентурних груп фсб. Ним виявився співробітник поліції Краснодарського краю рф, який співпрацює з російською спецслужбою“, – додали у СБУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 11:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві агентурні групи ФСБ, які діяли у Харкові, складалися виключно із підлітків, пишуть у СБУ.".