Після деокупації стала «поза політикою»: ізюмчанку підозрюють у роботі на РФ
У колабораціонізмі підозрюють 39-річну мешканку Ізюма, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, після окупації Ізюма жінка добровільно погодилася працювати на ворога.
“Вона обійняла посаду «начальника сектору планування бюджету та адміністрування доходів адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району». До окупації вона працювала спеціалістом в місцевому відділі казначейства, тому мала досвід та знання у цій сфері. На новій «посаді» колаборантка займалась питаннями розподілу коштів, керувала діями підлеглих, планувала їх робочий час, відвідувала збори при окупаційній владі тощо”, – написали у прокуратурі.
Після того, як місто звільнили Сили оборони, жінка залишилася в Ізюмі. Вона вирішила “бути поза політикою”, щоб не привертати зайву увагу та залишитися непоміченою для українських правоохоронців.
“Проте правоохоронці забрали доказову базу та викрили жінку. Підозрювану взято під варту без можливості внесення застави строком на 60 діб“, – додали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 10:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У колабораціонізмі підозрюють 39-річну мешканку Ізюма, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.".