За збитки у 500 тис грн судитимуть підрядника, що ремонтувала лікарню Харкова
Директорку підприємства-підрядника судитимуть за обвинуваченням, що збитки в майже пів мільйона гривень виникли внаслідок ремонту лікарні в Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У грудні 2020 року одна з харківських багатопрофільних лікарень уклала угоду із ТОВ щодо проведення капітального ремонту частини системи киснепостачання.
Директорка підприємства-підрядника, знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі, внесла неправдиві відомості до актів виконаних робіт. Надалі на підставі наданих обвинуваченою документів на рахунок ТОВ безпідставно нарахували майже 500 тис. грн бюджетних коштів.
Директорка записала дані про монтаж приладів, які взагалі не потребують монтажу, завищила вартість редукторів, коробів, труб та інших матеріалів, використаних при проведенні робіт.
Жінку судитимуть у Фрунзенському районному суді Харкова. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі
Обвинувачена є фігуранткою в кримінальної справи не вперше.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 17:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директорку підприємства-підрядника судитимуть за обвинуваченням, що збитки в майже пів мільйона гривень виникли внаслідок ремонту лікарні в Харкові.".