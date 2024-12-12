В убытках в 500 тыс грн винят подрядчика, ремонтировавшего больницу в Харькове

Директора предприятия-подрядчика будут судить по обвинению в убытках почти полмиллиона гривен при ремонте больницы в Харькове, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В декабре 2020 года одна из многопрофильных харьковских больниц заключила договор с ООО о проведении капитального ремонта части системы кислородоснабжения.

Директор предприятия-подрядчика, зная, что работы выполнены не в полном объеме, внесла ложные сведения в акты выполненных работ. В дальнейшем по этим документам на счет ООО безосновательно насчитали почти 500 тыс. грн бюджетных средств.

Директор записала данные о монтаже приборов, которые вообще не нуждаются в монтаже, завысила стоимость редукторов, коробов, труб и других материалов, использованных при проведении работ.

Женщину будут судить во Фрунзенском районном суде Харькова. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Обвиняемая является фигуранткой по уголовному делу не впервые.