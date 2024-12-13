После деоккупации стала «вне политики»: изюмчанку подозревают в работе на РФ
В коллаборационизме подозревают 39-летнюю жительницу Изюма, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, после оккупации Изюма, женщина добровольно согласилась работать на врага.
«Она вступила в должность «начальника сектора планирования бюджета и администрирования доходов администрации города Изюм и Изюмского района». До оккупации она работала специалистом в местном отделе казначейства, поэтому имела опыт и знания в этой сфере. На новой должности коллаборантка занималась вопросами распределения средств, руководила действиями подчиненных, планировала их рабочее время, посещала собрание при оккупационных властях и т.д.», – написали в прокуратуре.
После того как город освободили Силы обороны, женщина осталась в Изюме. Она решила «быть вне политики», чтобы не привлекать лишнее внимание и остаться незамеченной для украинских правоохранителей.
«Однако правоохранители забрали доказательную базу и разоблачили женщину. Подозреваемая заключена под стражу без возможности внесения залога сроком на 60 суток», – добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коллаборантка, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 10:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В коллаборационизме подозревают 39-летнюю жительницу Изюма, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.".