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После деоккупации стала «вне политики»: изюмчанку подозревают в работе на РФ

Происшествия 10:47   13.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
После деоккупации стала «вне политики»: изюмчанку подозревают в работе на РФ

В коллаборационизме подозревают 39-летнюю жительницу Изюма, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, после оккупации Изюма, женщина добровольно согласилась работать на врага.

«Она вступила в должность «начальника сектора планирования бюджета и администрирования доходов администрации города Изюм и Изюмского района». До оккупации она работала специалистом в местном отделе казначейства, поэтому имела опыт и знания в этой сфере. На новой должности коллаборантка занималась вопросами распределения средств, руководила действиями подчиненных, планировала их рабочее время, посещала собрание при оккупационных властях и т.д.», – написали в прокуратуре.

После того как город освободили Силы обороны, женщина осталась в Изюме. Она решила «быть вне политики», чтобы не привлекать лишнее внимание и остаться незамеченной для украинских правоохранителей.

«Однако правоохранители забрали доказательную базу и разоблачили женщину. Подозреваемая заключена под стражу без возможности внесения залога сроком на 60 суток», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 10:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В коллаборационизме подозревают 39-летнюю жительницу Изюма, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.".