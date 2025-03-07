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Стреляли по ногам и били током: трех жителей Луганска подозревают в пытках

Происшествия 10:00   07.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Стреляли по ногам и били током: трех жителей Луганска подозревают в пытках

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что силовики установили личности еще троих военных РФ, которые били и издевались над жителями оккупированной Харьковщины.

«Речь идет о трех жителях оккупированного ныне Луганска, которые присоединились к вооруженным силам агрессора — двух военнослужащих так называемого «мгб лнр» Валерия Удовицкого и Ярослава Бондаренко, и военнослужащего 204 стрелкового полка 2 армейского корпуса так называемой «лнр» Александра Беляева», – передают в СБУ.

Военные были участниками группировок, которые оккупировали Изюмский район в 2022 году. Именно там подозреваемые и пытали местных.

«Так, в начале апреля 2022 года эти оккупанты с оружием в руках ворвались в бомбоубежище, где в то время скрывалось более 30 украинцев. Они вывели 40-летнего гражданского мужчину и потребовали, чтобы он выдал якобы имеющееся у него огнестрельное оружие. Услышав ответ, что оружия у него нет, рашисты избили его, затолкали в свой автомобиль и повезли проводить незаконные обыски и допросы», – рассказали в СБУ.

Уже на допросе, по данным следствия, военные пытали током мужчину, били стреляли возле ног. В результате он получил огнестрельные ранения.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно уведомили всех трех военных преступников о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Удовицкому и Беляеву, принадлежащим к гражданству Украины, подозрение объявлено также и по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)», – уточнили силовики.

На данный момент подозреваемые скрываются, поэтому украинские правоохранители ищут способы, как привлечь их к ответственности за содеянное.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 10:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что силовики установили личности еще троих военных РФ, которые били и издевались над жителями Харьковщины.".