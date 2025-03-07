Стріляли по ногах і били струмом: мешканців Луганська підозрюють у катуваннях

Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що силовики встановили особи ще трьох військових РФ, які били та знущалися з мешканців окупованої Харківщини.

“Йдеться про трьох мешканців окупованого нині Луганська, які приєдналися до збройних сил агресора – двох військовослужбовців так званого «мгб лнр» Валерія Удовицького і Ярослава Бондаренка, та військовослужбовця 204 стрілецького полку 2 армійського корпусу так званої «лнр» Олександра Бєляєва”, – передають силовики.

Військові були учасниками угруповань, які окупували Ізюмський район у 2022 році. Саме там підозрювані й катували місцевих.

“Так, на початку квітня 2022 року ці окупанти зі зброєю у руках увірвалися до бомбосховища, де на той час переховувалось понад 30 українців. Вони вивели 40-річного цивільного чоловіка та почали вимагати, щоб він видав нібито наявну в нього вогнепальну зброю. Почувши відповідь, що зброї в нього немає, рашисти побили його, заштовхали до свого автомобіля та повезли проводити незаконні обшуки і допити”, – розповіли в СБУ.

Вже на допиті, за даними слідства, військові катували струмом чоловіка, били стріляли біля ніг. В результаті він отримав вогнепальні поранення.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили усім трьом воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Крім цього, Удовицькому та Бєляєву, які належать до громадянства України, підозру оголошено також і за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), – уточнили силовики.

Наразі підозрювані переховуються, тож українські правоохоронці шукають способи, як притягнути їх до відповідальності за вчинене.