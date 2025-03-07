Стріляли по ногах і били струмом: мешканців Луганська підозрюють у катуваннях
Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що силовики встановили особи ще трьох військових РФ, які били та знущалися з мешканців окупованої Харківщини.
“Йдеться про трьох мешканців окупованого нині Луганська, які приєдналися до збройних сил агресора – двох військовослужбовців так званого «мгб лнр» Валерія Удовицького і Ярослава Бондаренка, та військовослужбовця 204 стрілецького полку 2 армійського корпусу так званої «лнр» Олександра Бєляєва”, – передають силовики.
Військові були учасниками угруповань, які окупували Ізюмський район у 2022 році. Саме там підозрювані й катували місцевих.
“Так, на початку квітня 2022 року ці окупанти зі зброєю у руках увірвалися до бомбосховища, де на той час переховувалось понад 30 українців. Вони вивели 40-річного цивільного чоловіка та почали вимагати, щоб він видав нібито наявну в нього вогнепальну зброю. Почувши відповідь, що зброї в нього немає, рашисти побили його, заштовхали до свого автомобіля та повезли проводити незаконні обшуки і допити”, – розповіли в СБУ.
Вже на допиті, за даними слідства, військові катували струмом чоловіка, били стріляли біля ніг. В результаті він отримав вогнепальні поранення.
“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили усім трьом воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Крім цього, Удовицькому та Бєляєву, які належать до громадянства України, підозру оголошено також і за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), – уточнили силовики.
Наразі підозрювані переховуються, тож українські правоохоронці шукають способи, як притягнути їх до відповідальності за вчинене.
Читайте також: 25-річний мешканець Харківщини купив «трьох дітей» у месенджері за $6 тисяч
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: окупанти, предатели, пытали, СБУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Стріляли по ногах і били струмом: мешканців Луганська підозрюють у катуваннях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 10:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що силовики встановили особи ще трьох військових РФ, які били та знущалися з мешканців окупованої Харківщини.".