25-річний житель Харківщини купив «трьох дітей» у месенджері за $6 тисяч
У пункті пропуску “Могилів-Подільський” у Вінницькій області затримали 25-річного мешканця Харківщини. Чоловік хотів потрапити в Молдову як “багатодітний батько”.
Для підтвердження свого права на виїзд чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, нібито виданих у Німеччині. Згідно з документами, двійнятам мало бути майже три роки, а третій дитині – рік, розповіли у ДПСУ.
“Під час перевірки з’ясувалося, що документи не відповідають встановленим зразкам. Чоловік визнав, що дітей у нього немає, а фальшиві свідоцтва він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч доларів”, – поінформували прикордонники.
Повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 (підроблення документів) ККУ, направили до Нацполіції.
У ДПСУ наголошують, що це не перший випадок, коли порушники обирають саме таку легенду. Нещодавно інший чоловік у такий спосіб «оформив» собі трьох дітей, народжених у Німеччині.
Читайте також: Іноземець і харків’янка взяли з чоловіка $10 тисяч, але до кордону не довезли
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, новини Харкова, уклонист;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «25-річний житель Харківщини купив «трьох дітей» у месенджері за $6 тисяч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пункті пропуску “Могилів-Подільський” у Вінницькій області затримали 25-річного мешканця Харківщини. Чоловік хотів потрапити в Молдову як “багатодітний батько”.".