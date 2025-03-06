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25-річний житель Харківщини купив «трьох дітей» у месенджері за $6 тисяч

Суспільство 18:19   06.03.2025
Олена Нагорна
25-річний житель Харківщини купив «трьох дітей» у месенджері за $6 тисяч Фото: dpsu.gov.ua

У пункті пропуску “Могилів-Подільський” у Вінницькій області затримали 25-річного мешканця Харківщини. Чоловік хотів потрапити в Молдову як “багатодітний батько”.

Для підтвердження свого права на виїзд чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, нібито виданих у Німеччині. Згідно з документами, двійнятам мало бути майже три роки, а третій дитині – рік, розповіли у ДПСУ.

“Під час перевірки з’ясувалося, що документи не відповідають встановленим зразкам. Чоловік визнав, що дітей у нього немає, а фальшиві свідоцтва він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч доларів”, – поінформували прикордонники.

Повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 (підроблення документів) ККУ, направили до Нацполіції.

У ДПСУ наголошують, що це не перший випадок, коли порушники обирають саме таку легенду. Нещодавно інший чоловік у такий спосіб «оформив» собі трьох дітей, народжених у Німеччині.

Фото: dpsu.gov.ua

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 18:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пункті пропуску “Могилів-Подільський” у Вінницькій області затримали 25-річного мешканця Харківщини. Чоловік хотів потрапити в Молдову як “багатодітний батько”.".