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25-летний житель Харьковщины купил «троих детей» в мессенджере за $6 тысяч

Общество 18:19   06.03.2025
Елена Нагорная
25-летний житель Харьковщины купил «троих детей» в мессенджере за $6 тысяч Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области задержали 25-летнего жителя Харьковщины. Молодой человек хотел попасть в Молдову как «многодетный отец».

Для подтверждения своего права на выезд мужчина предоставил пограничникам свидетельства о рождении троих детей, якобы выданные в Германии. Согласно документам, двойняшкам должно было быть почти три года, а третьему ребенку — год, рассказали в ГПСУ.

«В ходе проверки выяснилось, что документы не соответствуют установленным образцам. Мужчина признал, что детей у него нет, а фальшивые свидетельства он приобрел через анонимный мессенджер в соцсети за 6 тысяч долларов», — проинформировали пограничники.

Сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов) УКУ, направили в Нацполицию.

В ГПСУ отмечают, что это не первый случай, когда нарушители выбирают именно такую легенду. Недавно другой мужчина таким образом «оформил» себе троих детей, рожденных в Германии.

Фото: dpsu.gov.ua

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 18:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области задержали 25-летнего жителя Харьковщины. Молодой человек хотел попасть в Молдову как «многодетный отец».".