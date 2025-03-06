25-летний житель Харьковщины купил «троих детей» в мессенджере за $6 тысяч

В пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области задержали 25-летнего жителя Харьковщины. Молодой человек хотел попасть в Молдову как «многодетный отец».

Для подтверждения своего права на выезд мужчина предоставил пограничникам свидетельства о рождении троих детей, якобы выданные в Германии. Согласно документам, двойняшкам должно было быть почти три года, а третьему ребенку — год, рассказали в ГПСУ.

«В ходе проверки выяснилось, что документы не соответствуют установленным образцам. Мужчина признал, что детей у него нет, а фальшивые свидетельства он приобрел через анонимный мессенджер в соцсети за 6 тысяч долларов», — проинформировали пограничники.

Сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов) УКУ, направили в Нацполицию.

В ГПСУ отмечают, что это не первый случай, когда нарушители выбирают именно такую легенду. Недавно другой мужчина таким образом «оформил» себе троих детей, рожденных в Германии.