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Иностранец и харьковчанка взяли с мужчины $10 тысяч, но до границы не довезли

Общество 18:54   19.02.2025
Елена Нагорная
Иностранец и харьковчанка взяли с мужчины $10 тысяч, но до границы не довезли Фото: ГПСУ

Двух переправщиков — 45-летнего иностранца и его знакомую, 47-летнюю харьковчанку, — задержали пограничники на Закарпатье. Они везли мужчину к границе со Словакией.

По информации ГПСУ, схему разоблачил пограничный наряд, остановивший авто для проверки. В машине находились оба переправщика и их клиент — 30-летний киевлянин. Планировалось, что мужчина будет пересекать границу в районе поселка Великий Березный. Заранее он заплатил переправщикам 10 тысяч долларов.

«К поездке готовились тщательно. Иностранец заранее нарядился в военную форму и пытался ввести пограничников в заблуждение, изображая из себя военного журналиста. Чтобы отвлечь внимание правоохранителей от клиента, на переднее пассажирское место села женщина. По замыслу, должно было создаваться впечатление, что в машине едут только двое», — рассказали пограничники.

Видео: ГПСУ

По данным ведомства, задачей женщины был поиск желающих незаконно пересечь границу и управление их действиями до прибытия на Закарпатье, а дальше клиентами занимался иностранец.

Киевлянину придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы в соответствии со ст .204-1 КУоАП.

В действиях иностранца и харьковчанки усматривают признаки уголовного преступления по ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Мужчину задержали. Выяснилось, что его разыскивает Интерпол за мошенничество на территории Польши, где он ранее проживал. Харьковчанка также предстанет перед судом по ст. 185-10 КУоАП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 18:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух переправщиков — 45-летнего иностранца и его знакомую, 47-летнюю харьковчанку, — задержали пограничники на Закарпатье. Они везли мужчину к границе со Словакией.".