Экс-преподавателя вуза Харькова и охранника отеля подозревают в работе на РФ
Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин. По данным следствия, они были информаторами ФСБ и действовали порознь.
Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, один из фигурантов – 41-летний бывший преподаватель местного вуза. По заказу оккупантов он собирал геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов защитников Харькова.
Отмечается, что для этого он на авто объезжал северные окраины города, скрыто фиксировал расположение украинских защитников, а затем отчитывался в ФСБ.
Еще один фигурант – 48-летний охранник местного отеля, который под видом прогулок шпионил за пунктами базирования СОУ, добавили в СБУ.
«Полученные сведения информатор мессенджером направлял своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и скриншотов гугл-карт с пометками потенциальных целей», — отметили правоохранители.
В СБУ установили, что фигурантов россияне завербовали через Telegram.
«В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с рф», — рассказали правоохранители.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчинам сообщили о подозрении по факту распространения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).
Сейчас фигуранты – в СИЗО. Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вуз, новости Харькова, СБУ, фсб;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин. По данным следствия, они были информаторами ФСБ и действовали порознь.".