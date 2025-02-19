Экс-преподавателя вуза Харькова и охранника отеля подозревают в работе на РФ

Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин. По данным следствия, они были информаторами ФСБ и действовали порознь.

Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, один из фигурантов – 41-летний бывший преподаватель местного вуза. По заказу оккупантов он собирал геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов защитников Харькова.

Отмечается, что для этого он на авто объезжал северные окраины города, скрыто фиксировал расположение украинских защитников, а затем отчитывался в ФСБ.

Еще один фигурант – 48-летний охранник местного отеля, который под видом прогулок шпионил за пунктами базирования СОУ, добавили в СБУ.

«Полученные сведения информатор мессенджером направлял своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и скриншотов гугл-карт с пометками потенциальных целей», — отметили правоохранители.

В СБУ установили, что фигурантов россияне завербовали через Telegram.

«В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с рф», — рассказали правоохранители.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчинам сообщили о подозрении по факту распространения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).

Сейчас фигуранты – в СИЗО. Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы.