Ексвикладача вишу Харкова і охоронця готелю підозрюють у роботі на РФ
Правоохоронці затримали у Харкові двох чоловіків. За даними слідства, вони були інформаторами ФСБ і діяли порізно.
Як розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, один із фігурантів – 41-річний колишній викладач місцевого вишу. На замовлення окупантів він збирав геолокації запасних командних пунктів та укріпрайонів захисників Харкова.
Зазначається, що для цього він на авто об’їжджав північні околиці міста, приховано фіксував розташування українських захисників, а потім «звітував» до ФСБ.
Ще один фігурант – 48-річний охоронець місцевого готелю, який під виглядом прогулянок шпигував за пунктами базування СОУ, додали в СБУ.
«Отримані відомості інформатор месенджером направляв своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та скриншотів гугл-карт із позначками потенційних цілей», – зазначили правоохоронці.
В СБУ встановили, що фігурантів росіяни завербували через мережу «Телеграм».
«Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з рф», – розповіли правоохоронці.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловікам повідомили про підозру за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).
Наразі фігуранти – у СІЗО. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові двох чоловіків. За даними слідства, вони були інформаторами ФСБ і діяли порізно.".