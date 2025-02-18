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Капітан ДПСУ на Харківщині перейшов на бік РФ: що йому інкримінують

Суспільство 17:18   18.02.2025
Олена Нагорна
Капітан ДПСУ на Харківщині перейшов на бік РФ: що йому інкримінують Ілюстративне фото

Про підозру у держзраді та дезертирстві заочно повідомили на Харківщині колишньому начальнику служби забезпечення одного із прикордонних загонів ДПСУ.

Капітан 24 лютого 2022 року не з’явився на службу за місцем дислокації підрозділу на Харківщині, а з середини березня 2022 року перейшов на бік РФ і почав співпрацювати з представниками окупантів, інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, прикордонник показував військовим РФ місця проживання учасників АТО, співробітників ДПСУ та правоохоронних органів. Разом із росіянами він також чергував на блокпостах.

У ході визволення Силами оборони території Харківщини прикордонник разом із російськими військовими виїхав до РФ.

Чоловікові інкримінують державну зраду та дезертирство, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408, ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 17:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру у держзраді та дезертирстві заочно повідомили на Харківщині колишньому начальнику служби забезпечення одного із прикордонних загонів ДПСУ.".