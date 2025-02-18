Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта

Правоохоронці затримали 47-річного жителя Чугуївського району. Його підозрюють у незаконному продажі вогнепальної зброї.

Копи піймали чоловіка 17 лютого «на гарячому», коли він намагався продати пістолет Макарова, два корпуси ручних гранат, а також два підривачі до них, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вдома у фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили майже 500 набоїв до автоматичної зброї. Речові докази направили на експертизу.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.