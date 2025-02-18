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Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта

Суспільство 15:34   18.02.2025
Вікторія Яковенко
Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали 47-річного жителя Чугуївського району. Його підозрюють у незаконному продажі вогнепальної зброї.

Копи піймали чоловіка 17 лютого «на гарячому», коли він намагався продати пістолет Макарова, два корпуси ручних гранат, а також два підривачі до них, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вдома у фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили майже 500 набоїв до автоматичної зброї. Речові докази направили на експертизу.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.

хотел продать оружие на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
хотел продать оружие на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
хотел продать оружие на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 47-річного жителя Чугуївського району. Його підозрюють у незаконному продажі вогнепальної зброї.".