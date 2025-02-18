Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці затримали 47-річного жителя Чугуївського району. Його підозрюють у незаконному продажі вогнепальної зброї.
Копи піймали чоловіка 17 лютого «на гарячому», коли він намагався продати пістолет Макарова, два корпуси ручних гранат, а також два підривачі до них, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Вдома у фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили майже 500 набоїв до автоматичної зброї. Речові докази направили на експертизу.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: граната, оружие, пистолет, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 47-річного жителя Чугуївського району. Його підозрюють у незаконному продажі вогнепальної зброї.".