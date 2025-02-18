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Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта

Общество 15:34   18.02.2025
Виктория Яковенко
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали 47-летнего жителя Чугуевского района. Его подозревают в незаконной продаже огнестрельного оружия.

Копы поймали мужчину 17 февраля «на горячем», когда он собрался продать пистолет Макарова, два корпуса ручных гранат, а также два подрывателя к ним, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дома у фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли почти 500 патронов к автоматическому оружию. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет тюрьмы.

хотел продать оружие на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
хотел продать оружие на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
хотел продать оружие на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 47-летнего жителя Чугуевского района. Его подозревают в незаконной продаже огнестрельного оружия.".