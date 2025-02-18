Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали 47-летнего жителя Чугуевского района. Его подозревают в незаконной продаже огнестрельного оружия.
Копы поймали мужчину 17 февраля «на горячем», когда он собрался продать пистолет Макарова, два корпуса ручных гранат, а также два подрывателя к ним, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Дома у фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли почти 500 патронов к автоматическому оружию. Вещественные доказательства направили на экспертизу.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: граната, оружие, пистолет, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 47-летнего жителя Чугуевского района. Его подозревают в незаконной продаже огнестрельного оружия.".