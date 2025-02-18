Капитан ГПСУ на Харьковщине перешел на сторону РФ: что ему инкриминируют
О подозрении в госизмене и дезертирстве заочно сообщили на Харьковщине бывшему начальнику службы обеспечения одного из погранотрядов ГПСУ.
Капитан 24 февраля 2022 года не явился на службу по месту дислокации подразделения на Харьковщине, а с середины марта 2022 года перешел на сторону РФ и начал сотрудничать с представителями оккупантов, информирует Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
По данным следствия, пограничник показывал военным РФ места проживания участников АТО, сотрудников ГПСУ и правоохранительных органов. Вместе с россиянами он также дежурил на блокпостах.
В ходе освобождения Силами обороны территории Харьковщины пограничник вместе с российскими военными выехал в РФ.
Мужчине инкриминируют государственную измену и дезертирство, совершенные в условиях военного положения (ч.2 ст.111, ч. 4 ст. 408, УКУ).
Читайте также: Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: госизмена, гпсу, новости Харькова, пограничник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Капитан ГПСУ на Харьковщине перешел на сторону РФ: что ему инкриминируют»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в госизмене и дезертирстве заочно сообщили на Харьковщине бывшему начальнику службы обеспечения одного из погранотрядов ГПСУ.".