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Капитан ГПСУ на Харьковщине перешел на сторону РФ: что ему инкриминируют

Общество 17:18   18.02.2025
Елена Нагорная
Капитан ГПСУ на Харьковщине перешел на сторону РФ: что ему инкриминируют Иллюстративное фото

О подозрении в госизмене и дезертирстве заочно сообщили на Харьковщине бывшему начальнику службы обеспечения одного из погранотрядов ГПСУ.

Капитан 24 февраля 2022 года не явился на службу по месту дислокации подразделения на Харьковщине, а с середины марта 2022 года перешел на сторону РФ и начал сотрудничать с представителями оккупантов, информирует Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, пограничник показывал военным РФ места проживания участников АТО, сотрудников ГПСУ и правоохранительных органов. Вместе с россиянами он также дежурил на блокпостах.

В ходе освобождения Силами обороны территории Харьковщины пограничник вместе с российскими военными выехал в РФ.

Мужчине инкриминируют государственную измену и дезертирство, совершенные в условиях военного положения (ч.2 ст.111, ч. 4 ст. 408, УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 17:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в госизмене и дезертирстве заочно сообщили на Харьковщине бывшему начальнику службы обеспечения одного из погранотрядов ГПСУ.".