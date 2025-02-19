Іноземець і харків’янка взяли з чоловіка $10 тисяч, але до кордону не довезли

Двох переправників – 45-річного іноземця та його знайому, 47-річну харків’янку, – затримали прикордонники на Закарпатті. Вони везли чоловіка до кордону зі Словаччиною.

За інформацією ДПСУ, схему викрив прикордонний наряд, який зупинив авто для перевірки. У машині перебували обоє переправників та їхній клієнт – 30-річний киянин. Планувалося, що чоловік перетинатиме кордон у районі селища Великий Березний. Наперед він заплатив переправникам 10 тисяч доларів.

«До поїздки готувалися ретельно. Іноземець заздалегідь вбрався у військову форму та намагався ввести прикордонників в оману, вдаючи з себе військового журналіста. Щоб відвернути увагу правоохоронців від клієнта, на переднє пасажирське місце сіла жінка. За задумом, мало складатися враження, що у машині їдуть лише двоє», — розповіли прикордонники.

Відео: ДПСУ

За даними відомства, завданням жінки був пошук охочих незаконно перетнути кордон та керувати їхніми діями до прибуття на Закарпаття, а далі клієнтами займався іноземець.

Киянину доведеться відповідати за спробу незаконного перетину кордону відповідно до ст. 204-1 КУпАП.

У діях іноземця та харків’янки вбачають ознаки кримінального злочину за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Чоловіка затримали. З’ясувалося, що його розшукує Інтерпол за шахрайство на території Польщі, де він проживав раніше. Харків’янка також постане перед судом за ст. 185-10 КУпАП.

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